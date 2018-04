Juros fecham em baixa com cenário externo e Selic O mercado internacional garantiu fôlego à continuidade da queda das taxas de juros hoje. A alta das bolsas norte-americanas, impulsionada por bons balanços corporativos, reforçou o otimismo, impregnado no mercado desde o início da semana. E que tornou-se ainda maior com o placar da decisão do Copom da quarta-feira, mostrando 3 dos 7 votos favoráveis a um corte de meio ponto porcentual na taxa Selic. Operadores dizem que o bom humor no exterior só potencializa o efeito da aposta de que a taxa Selic vai cair com mais força a partir de junho. O dissenso no Copom foi entendido como um viés de baixa. Na quarta-feira, o Copom reduziu, por 4 votos a 3, a taxa básica de juros da economia em 0,25 ponto porcentual, para 12,50% ao ano. Hoje, as Bolsas de Nova York operam com ganho e o índice Dow Jones caminha para o terceiro pregão consecutivo de fechamento recorde. Por volta das 15h50, o Dow Jones subia 0,96% e o Nasdaq avançava 0,78%. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado hoje, terminou o dia com taxa de 11,56%, ante taxa de 11,61% projetada no encerramento dos negócios ontem. O DI para janeiro de 2009, com número de negócios quase empatado ao de 2008, fechou com juros de 10,98%, contra 11,07% ontem.