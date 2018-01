Juros fecham em queda com mercado otimista O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), encerrou o dia com taxa de 12,90% ao ano, em queda de 0,15%. Na quarta-feira, este mesmo contrato projetava taxa de 12,92% ao ano. O mercado de juros manteve a tendência de baixa dos últimos dias. Segundo especialistas, a menos que sejam anunciados indicadores internos muito fora das expectativas nos próximos dias, o mais provável é que o mercado de juro fique dividido entre um corte de 0,25 e 0,50 ponto porcentual da taxa básica de juros do País, a Selic, na última reunião do Copom do ano. Nos Estados Unidos, os dados divulgados hoje sobre o mercado de trabalho ajudaram a diminuir o receio de desaceleração brusca da maior economia do mundo. Mas, por outro lado, reforçaram a preocupação com a inflação, trazendo de volta o temor de novos apertos monetários nos EUA. Até então, os indicadores norte-americanos que vinham sendo divulgados passavam a idéia de que poderia haver espaço para corte de juro. Ainda assim, o mercado doméstico de juros manteve o tom otimista.