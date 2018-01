Juros fecham estáveis após dia otimista no mercado O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), encerrou os negócios com taxa de 12,50% ao ano, estável em relação ao fechamento de sexta-feira. As taxas terminaram estáveis após apresentarem queda durante boa parte do dia. A primeira prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de dezembro, abaixo do piso das estimativas de analistas, levou ânimo ao mercado de juros nesta segunda-feira. O clima otimista foi reforçado pelo resultado da pesquisa Focus, feita pelo Banco Central (BC) com instituições financeiras, divulgada antes da abertura dos negócios, mostrando queda nas projeções de inflação, tanto deste ano quanto de 2007. O IGP-M foi considerado um indicador muito relevante porque foi ele que registrou alta mais expressiva entre outubro e novembro. O índice subiu 0,18% na primeira prévia de dezembro. O resultado ficou abaixo das expectativas de analistas (alta de 0,22% a 0,51%), que já consideravam um alívio dos preços neste início de mês em relação aos de novembro. Já na pesquisa Focus, as projeções do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2006 recuaram de 3,15% para 3,11% e, de 2007, de 4,10% para 4,09%.