Juros fecham estáveis com mercado dividido sobre Selic O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), encerrou o dia projetando taxa de 12,93% ao ano, a mesma verificada no fechamento de sexta-feira. Os juros terminaram a segunda-feira estáveis, com as apostas dos investidores sobre o futuro da taxa básica de juros do País (Selic) ainda divididas entre um corte de 0,25 e 0,50 ponto porcentual. A última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de 2006 acontece amanhã e na quarta-feira. A Selic, atualmente, está em 13,75% ao ano. Hoje, a pesquisa semanal Focus, do Banco Central (BC), com projeções de mercado, apontou que as instituições financeiras consultadas apontam um novo corte de 0,50 ponto porcentual da Selic. Os defensores dessa idéia consideram que a atividade econômica muito fraca permite - ou até impõe - a continuidade do ritmo atual de redução dos juros. O próprio Ministério do Planejamento admitiu, na última sexta-feira, que o desempenho da economia este ano será menor do que o governo previa, reduzindo para 3,20% a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Por outro lado, os que apóiam a redução de 0,25 ponto porcentual da Selic enxergam a inflação mais alta neste final de ano como uma justificativa para que o Copom reduza o ritmo de corte de juros - o que o próprio comitê já vem ameaçando há duas reuniões.