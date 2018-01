Juros fecham estáveis com noticiário fraco O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), encerrou a segunda-feira projetando taxa de 13,03% ao ano, estável. O mercado de juros teve um dia de fraco volume de negócios e pouca oscilação das taxas projetadas. Com o noticiário esvaziado e sem a perspectiva de divulgação de indicadores domésticos importantes esta semana, o mercado monitora o comportamento dos negócios no exterior, onde a agenda está repleta de números importantes a serem divulgados a partir de amanhã. Hoje, portanto, o mercado reduziu o ritmo de negócios e operou sem grande entusiasmo. O evento local mais importante do dia foi a divulgação da pesquisa Focus, que trouxe correções nas projeções de inflação e atividade para este ano, como previram analistas ouvidos pela Agência Estado. Mas, nem por isso, houve mudanças na expectativa para o rumo da taxa Selic na próxima reunião do Copom. Os ajustes nas projeções dos economistas ainda não foram totalmente capturados pela pesquisa de hoje, é verdade. Afinal, alguns dos índices relevantes - como o IGP-M e o IPCA - foram conhecidos pelo mercado apenas na sexta-feira passada. De todo modo, operadores dizem que, apesar da pressão que esses números exerceram sobre a curva de juros na semana passada, o mercado ainda não abandonou a idéia de que há espaço para o BC cortar o juro em mais 0,5 ponto percentual em novembro. Foi isso que mostrou a pesquisa Focus de hoje e é o que indicam os contratos de juros futuros.