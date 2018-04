Juros futuro encerra em alta, à espera do Copom O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), terminou o dia projetando taxa de 13,28% ao ano, ante taxa de 13,24% ao ano projetada no encerramento dos negócios na sexta-feira. Os juros futuros subiram após passarem a manhã e parte da tarde operando "de lado", com baixo volume de negócios. O mercado de juros aguarda a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que define na quarta-feira o rumo da taxa básica de juros da economia (Selic). A aposta em um corte de 0,5 ponto percentual, para 13,75% ao ano, consolidou-se como a majoritária. Portanto, agora o mercado opera em compasso de espera, aguardando para começar a discutir quais serão os próximos passos do comitê. Nas últimas semanas, os números mostraram inflação em queda e alimentaram a redução na expectativa da inflação para 2007. E o crescimento econômico continuou mostrando lentidão. Esses dados respaldam a previsão de que o Copom manterá o ritmo de alívio monetário.