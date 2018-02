Juros futuro tem leve alta em reação a dados dos EUA Os juros futuros registram pequena alta nos contratos de DI de prazos mais longos negociados hoje na Bolsa de Mercadorias & Futuros, após a divulgação dos dados de gastos com consumo nos EUA. Mas é pouca coisa e acompanha a reação do dólar, que também de alta. A maior parte dos dados da economia norte-americana veio dentro das previsões, mas o mercado reage a detalhes. Também em reação aos dados, os Fed Funds futuros elevaram para 40% as chances de a taxa básica de juros ir para 5,5% ao ano em agosto (na reunião do banco central americano do dia 8), ante 32% de chances ontem. Os investidores vão esperar a sexta-feira, quando sai nos EUA o relatório do mercado de trabalho. Às 10h25, o juro do DI de janeiro de 2008 na BM&F estava em 14,63% ao ano, ante 14,58% do fechamento ontem.