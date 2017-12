Juros futuros caem com previsão de recuo da inflação A maioria dos contratos de depósito interfinanceiro (DI) na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) fechou hoje em queda. O DI com vencimento para janeiro de 2008 (o mais negociado) encerrou à taxa de 14,54%, ante 14,66% da última sexta-feira. Segundo analistas, várias notícias deram suporte para o recuo no mercado futuro de juros, dentre elas, os dados da pesquisa semanal Focus, divulgada pelo Banco Central, que trouxeram modificações consideradas positivas para o campo da inflação. As projeções de IPCA para 2006 caíram de 4,57% para 4,50% e agora estão no centro da meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Em relação aos IGPs, que refletindo o câmbio estão fornecendo a bússola para a redução de expectativas de inflação nos IPCs, as estimativas de mercado para o IGP-DI e IGP-M do ano recuaram de novo, na oitava redução seguida. O IGP-DI, de 3,83% para 3,58%; o IGP-M, de 3,94% para 3,55%. Quanto à Selic, as perspectivas do mercado são ainda de um corte de 0,75 ponto porcentual agora em abril (dias 18 e 19). Mas, para o final do ano, caíram bastante, de 14,25% para 14,13%.