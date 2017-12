Juros futuros caem com sinais do Copom e da indústria As taxas de juros projetadas a partir dos contratos futuros de DI (depósito interfinanceiro) negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros(BM&F) despencam esta manhã, num movimento que começou a partir da sinalização do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de ontem - com três dos nove diretores votando a favor do corte de 1 ponto porcentual da taxa Selic e a omissão do trecho do comunicado sobre acompanhamento da inflação - e que foi reforçado pela forte queda da produção industrial em janeiro, de 1,3% ante dezembro. A expectativa mais pessimista do mercado, colhida pelo AE Projeções, era de uma queda de 0,40% na produção industrial. Além disso, a produção de bens de capital caiu 3,6% em janeiro, ante dezembro. A expansão da produção industrial de dezembro, ante novembro, foi revisada levemente para cima pelo IBGE (de 2,3% para 2,4%), mas o destaque ruim das revisões foi o da expansão de novembro para outubro, corrigida de 1,3% para 0,8%. A decisão do Copom, em si (corte de 0,75 pp na Selic, para 16,50%), correspondeu à expectativa da grande maioria do mercado, mas os sinais emitidos não estavam nos preços. A divergência entre os diretores e a omissão de trecho do comunicado sobre acompanhamento do cenário inflacionário sugeriram que a inflação saiu do rol de preocupações do BC e que o corte da Selic, na reunião de abril, pode ser de 1 ponto. "Foi um corte de 0,75 pp, com gostinho de 1pp", definiu o diretor do Modal Asset, Alexandre Póvoa, em análise a clientes. O resultado da produção industrial pode suscitar comentários no mercado de que os dados já poderiam ter chegado às mãos dos diretores do Copom na reunião de ontem, reforçando os três votos a favor de um corte maior da Selic. O mercado de juros, nos últimos dias, tinha ficado mais conservador em razão da volatilidade do cenário externo e da alta dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries). Isso continua sendo uma pedra no caminho, mas os mercados internacionais estão um pouco mais calmos nesta manhã - embora os juros dos Treasuries continuem em alta. A pressão sobre os preços poderá aumentar mais tarde, na sessão norte-americana, por causa do leilão do Tesouro de US$ 8 bilhões em títulos de 10 anos. O resultado do leilão deve ser anunciado às 15 horas (de Brasília). Nas negociações do pregão de juros da BM&F, o juro projetado do contrato de DI com vencimento em janeiro de 2007 despencou esta manhã até a mínima de 15,15% após o dado da produção industrial. Ontem, tinha fechado a 15,30% e seu ajuste para a abertura de hoje era de 15,28%. Às 10h10, estava em 15,19%. A taxa do DI de janeiro de 2008 estava em 14,75%, ante fechamento ontem a 14,86%. Na mínima, bateu 14,66%.