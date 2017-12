Juros futuros fecham em baixa com IPC-Fipe As projeções dos principais contratos de depósito interfinanceiro (DI) na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) fecharam hoje em queda, influenciadas pelo dado do IPC-Fipe. O DI com vencimento para janeiro de 2008 (o mais negociado) encerrou em baixa, projetando taxa de 14,47%, ante 14,58% de ontem. Hoje, depois de o mercado não ter visto ontem, nos números da atividade industrial, razões para mudar sua avaliação de tendência de baixa para os juros, nesta quarta-feira a inflação voltou a mostrar uma boa surpresa: o IPC-Fipe de março veio abaixo do piso das expectativas das instituições financeiras. O índice ficou em 0,14%, ante -0,03% do fechamento de fevereiro.