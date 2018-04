Juros futuros fecham em leve alta, com piora externa Os investidores do mercado de juros tentaram aproveitar hoje a piora no humor externo para embolsar lucros, após as últimas semanas de taxas majoritariamente em queda. Na parte da tarde, porém, os mercados acionários se recuperaram, o que levou as taxas de juros futuros diminuírem a alta. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2009, o mais negociado, fechou o dia com taxa de 11%, depois de atingir a máxima de 11,08%, e ante taxa de 10,98% projetada no encerramento dos negócios ontem. A taxa do DI para janeiro de 2010, o segundo mais negociado, terminou a 10,79% (máxima de 10,88%), ante 10,77% ontem. A alta das taxas ganhou força quando saiu o resultado do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre do ano, abaixo do esperado. O PIB mostrou crescimento de 1,3%, o menor ritmo dos últimos quatro anos e abaixo da previsão de 1,8%. Uma má notícia especialmente para os países emergentes, que podem ter sua conta de transações correntes afetada à medida que a maior economia do mundo tem desaquecimento. Além disso, os dados de inflação do relatório do PIB mostraram alta no primeiro trimestre. O índice de preços dos gastos com consumo pessoal subiu 3,4%, após queda de 1% no quarto trimestre. Esses indicadores, combinados, apontaram para o preocupante cenário de desaquecimento econômico com inflação. Mais tarde, no entanto, o mercado acabou amenizando as perdas diante do custo da mão-de-obra, que cresceu 0,8% no primeiro trimestre, abaixo da previsão de 0,9%, e do sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, que caiu para 87,1 em abril, ante previsão de queda do índice para 85,0.