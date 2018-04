Juros futuros sobem com piora de humor externo Os contratos de juros de longo prazo abriram em alta na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). O crescimento da maior economia do mundo, medido pelo Produto Interno Bruto (PIB), no primeiro trimestre do ano, ficou abaixo do esperado - o que pode permitir um viés negativo ao mercado financeiro hoje. O PIB dos Estados Unidos mostrou avanço de 1,3%, ante previsões de 1,8%. Uma má notícia especialmente para os países emergentes, que podem ter sua conta de transações correntes afetadas à medida que a maior economia do mundo tem desaquecimento. Mas não é só o PIB mais fraco que preocupa. Os dados de inflação do relatório do indicador mostraram aceleração no primeiro trimestre. O índice de preços dos gastos com consumo pessoal subiu 3,4%, após queda de 1% no quarto trimestre. O núcleo desse dado, que exclui os produtos associados a alimentos e energia, avançou 2,2% no quarto trimestre, ante uma variação positiva de 1,8% no quarto trimestre. Os indicadores apontam para o pior cenário para os EUA: desaquecimento econômico com inflação. Com isso, os índices futuros das bolsas norte-americanas aprofundam as quedas. E, no Brasil, os mercados acompanham a piora de humor. Os juros futuros de longo prazo operam em alta na BM&F e, na opinião de operadores, devem manter-se assim ao longo do dia. Às 10h04, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2009 subia a 11,01% ao ano (10,98% ontem) e o DI para janeiro de 2010 estava em 10,81% ao ano (10,77% do dia anterior). Profissionais observam que o mercado de juros tem muita gordura para queimar. Houve uma queda muito vigorosa nos últimos dias, com o fluxo vendedor, local e estrangeiro, destinado ao mercado de prefixados. Ontem, dizem operadores, houve alguma realização de lucros - em parte, motivada pela ata do Comitê de Política Monetária (Copom) - por parte de investidores locais. E, hoje, com a piora externa, é possível que haja o ajuste prossiga e ganhe mais força.