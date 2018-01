Juros menores para imóveis beneficiarão baixa renda A redução dos juros para as construtoras que tomarem recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a partir de 2007 é importante porque trará mais recursos para a habitação destinada ao segmento de baixa renda, segundo Fabio Nogueira, diretor da Brazilian Mortgages, empresa que atua no desenvolvimento e estruturação de operações financeiras no mercado imobiliário. Os projetos das construtoras voltados para a habitação popular, para famílias com renda bruta mensal de até R$ 3,9 mil, terão os juros reduzidos para 6% ao ano mais taxa referencial (TR). O valor da TR tem variação mensal e está fixado em 0,1664% até o início de dezembro. A taxa anterior de juros era de 9,39% ao ano. "Haverá mais recursos para o segmento de baixa renda, que, muitas vezes, enfrenta problemas de equacionamento financeiro (nos empréstimos). A classe média está bem atendida em termos de oferta e de financiamento", avalia o diretor da Brazilian Mortgages, destacando que a classe baixa responde por 95% do déficit habitacional do País. O montante previsto no orçamento de 2007 para financiar a habitação popular é de R$ 6,4 bilhões do FGTS. Os projetos destinados a famílias com renda bruta mensal de R$ 3,9 mil a R$ 4,9 mil vão receber, no próximo ano, R$ 450 milhões do FGTS. A taxa de juros, que também era de 9,39% ao ano, passará a ser de 8% ao ano mais TR.