Juros nos Estados Unidos sobem para 4,5% O Banco Central norte-americano decidiu hoje elevar os juros norte-americanos em 0,25 ponto percentual, de 4,25% para 4,5%. Trata-se da 14ª alta consecutiva das taxas, desde que a política norte-americana passou a subir os juros com o objetivo de contar a taxa de inflação no país. Esta reunião do Federal Reserve foi histórica porque marcou a despedida de Alan Greenspan, que presidiu a instituição por quase duas décadas.