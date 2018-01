Juros recuam após CPI e dados da dívida mobiliária O mercado de juros brasileiro ensaiou uma melhora expressiva logo após a divulgação do CPI, o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, mostrando inflação mais baixa do que a esperada. Os juros atingiram mínimas que não eram verificadas há dias, impulsionados por reversão de posições compradas. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2009 recuou a 13% ao ano, ante 13,06% na terça-feira, para acomodar-se em 13,02% às 12h06. Segundo operadores, o CPI mais fraco vem em linha com a avaliação de que a inflação nos EUA perdeu força e que o desaquecimento econômico no país ocorre sem sobressaltos. Outra boa notícia hoje foi o resultado da dívida mobiliária no mês de outubro. Além de mostrar a continuidade do crescimento da participação dos papéis prefixados e atrelados a índices de preço, os números mostraram a retomada do aumento do prazo médio da dívida de 29,65 para 30,27 meses, voltando a atender a meta do plano anual de financiamento. Em setembro, o prazo médio havia recuado, provocando alguma preocupação por parte dos investidores de que essa meta pudesse ser descumprida.