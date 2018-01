Juros sobem com EUA e dados da Anfavea e da Abras O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento para janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), fechou projetando taxa de 12,98% ao ano. Ontem, este mesmo DI terminou a 12,91% ao ano. Os juros futuros acompanharam o movimento de realização de lucros que marcou todos os mercados. Lá fora, o avanço dos democratas no Congresso norte-americano gerou um clima de cautela, que provocou recuo das Bolsas dos EUA. Por aqui, os dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e da Associação Brasileira dos Supermercados (Abras), divulgados hoje, mostraram crescimento expressivo e, dessa forma, ampliaram as dúvidas no mercado a respeito dos próximos passos do Comitê de Política Monetária (Copom). O ambiente externo acabou determinando a continuidade do ajuste dos juros, deflagrado ontem pelo IGP-DI mais salgado, contraposto aos números de produção industrial - em especial os referentes ao setor de bens duráveis - mais fracos. Hoje, a alta da inflação foi confirmada pelo IPC-S da semana encerrada ontem. Os números divulgados pela Anfavea referentes ao mês de outubro e os da Abras, de setembro, apontam para uma recuperação da atividade no quarto trimestre - o que pode confundir ainda mais o cenário. O mercado entende que a fraqueza da produção industrial em setembro, principalmente os dados referentes ao setor de bens de capital, que indicam investimento em capacidade produtiva, abriria espaço para a continuidade do ritmo de corte de juros. Mas, se a inflação seguir salgada e a atividade mostrar recuperação, as certezas sobre essa questão diminuem.