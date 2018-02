Juros sobem e bolsas européias fecham em baixa As principais bolsas de valores da Europa fecharam em queda hoje, depois de o Banco da Inglaterra (BOE, na sigla em inglês) surpreender os mercados ao elevar sua taxa básica de juros para 4,75% ao ano; o Banco Central Europeu (BCE) também elevou sua taxa básica, para 3% ao ano, mas essa decisão já era esperada. Para o economista Philip Shaw, da Investec Securities, a decisão do BOE "foi uma surpresa para a maioria e vimos uma reação significativa dos mercados financeiros a ela. Não vimos nenhuma reação dos mercados à decisão do BCE propriamente dita, mas, em seguida, o presidente da instituição, Jean-Claude Trichet, sugeriu que o BCE vai continuar a elevar sua taxa de juros nos próximos meses". Operadores disseram que as ações do setor de alimentos caíram em reação ao informe de resultados da anglo-holandesa Unilever e que as do setor de petróleo recuaram em reação à baixa dos preços do produto no mercado futuro. Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em queda de 1,58%. O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou em queda de 0,85%. As únicas ações do índice CAC que subiram foram Essilor (+0,39%) e AGF (+0,21%). As ações do setor de tecnologia caíram em reação a um alerta de lucros da Altran (Altran -20%, Thomson -6,72%, CapGemini -3,51%). As da Total, do setor de petróleo, caíram 0,76%, depois da divulgação de seu balanço. Também em reação a informes de resultados, as ações do Societé Générale caíram 0,34%, as da AXA recuaram 0,99% e as da Vinci perderam 1,30%. Na Bolsa de Frankfurt, o índice Xetra-DAX fechou em queda de 0,72%. Um operador disse que os informes de resultados que têm sido divulgados nos EUA estão pesando no sentimento do mercado. As ações da Puma/Rudolf Dassler Sports caíram 3,12%, em reação a seu informe de resultados e também ao balanço da rede de lojas de calçados norte-americana FootLocker; as da Adidas recuaram 1,73%. Amanhã o mercado estará atento ao indicador de encomendas à indústria alemã e aos dados do nível de emprego nos EUA. O índice S&P-Mib, da Bolsa de Milão, fechou em queda de 0,72%. As ações da Saipem caíram 2,02% e as da ENI recuaram 0,91%, em reação ao informe de resultados da francesa Total. As ações do setor financeiro caíram, refletindo os temores de novos apertos monetários. Na Bolsa de Madri, o índice Ibex-35 fechou em queda de 0,53%. As ações da Telefónica caíram 0,45% e as do BSCH recuaram 0,51%. As da Sol Melia, do setor de turismo, subiram 0,61%, em reação a seu informe de resultados. As da Iberia subiram 1,04%, recuperando terreno depois das quedas recentes. No setor de petróleo, as ações da Repsol recuaram 0,98%. O índice PSI-20, da Bolsa de Lisboa, fechou em alta de 0,25%. As ações da PT Multimedia subiram 2,28%, em reação ao anúncio do plano de separação anunciado por sua controladora, a Portugal Telecom. As ações da Portugal Telecom, que também anunciou um aumento dos dividendos de 2006 a 2008, caíram 0,41%; depois do anúncio, a empresa teve ratings rebaixados por Moody's e Standard & Poor's. As ações da SonaeCom, que é candidata a comprar a Portugal Telecom, subiram 2,20%. As informações são da Dow Jones.