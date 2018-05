Juros têm leve baixa com IPCA melhor do que o esperado

Às 9h43, o DI para janeiro de 2014 estava na máxima, a 8,85%, de 8,87% no ajuste de ontem, enquanto o DI para janeiro de 2015 batia 9,72%, também na máxima, de 9,75% na véspera. Na parcela mais longa, o DI para janeiro de 2017 era negociado a 11,10%, de 11,04% ontem, influenciado pelo treasury de 10 anos, que tinha yield de 2,667%, alta de 0,162 ponto porcentual.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,26% em junho, após ter registrado alta de 0,37% em maio, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou abaixo do piso do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções, que esperavam taxas entre 0,29% e 0,38% (mediana de 0,33%). No acumulado dos últimos 12 meses, no entanto, o indicador voltou a romper o teto da banda de tolerância estipulada pelo governo, para 6,70%.

Já a economia dos EUA criou 195 mil empregos em junho, segundo o Departamento do Trabalho, superando a previsão de economistas consultados pela Dow Jones, que esperavam 160 mil novos postos de trabalho. Além disso, o número de criação de vagas em maio foi revisado para cima, a 195 mil, de 175 mil na leitura original. A taxa de desemprego nos EUA ficou estável em 7,6% em junho, ante expectativa de uma taxa de 7,5%.

Mais cedo, o IGP-DI de junho mostrou um número mais elevado do que o previsto, já sob influência do repasse cambial. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) informou que a inflação medida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) ficou em +0,76% em junho ante +0,32% em maio. Os preços dos produtos agrícolas atacadistas subiram 1,46% no mês passado, após recuo de 0,75% em maio. A inflação industrial atacadista acelerou para 0,62% em junho, em comparação com a alta de 0,30% em maio.

Para completar, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou que o governo fará um novo corte no Orçamento deste ano, abaixo de R$ 15 bilhões, para garantir o cumprimento da meta do superávit primário de R$ 110,9 bilhões, ou 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB), mas que continuará acompanhando o fiscal ao longo do ano para verificar a necessidade de novos cortes.