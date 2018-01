Juros voltam a cair com inflação aqui e nos EUA O mercado de ações continua girando um bom volume de negócios. Hoje, novamente, a Bovespa movimentou mais de R$ 2 bilhões. A poucos dias do feriado prolongado do carnaval, no entanto, os investidores estão reduzindo a intensidade das apostas e adotando uma postura mais cautelosa. Com isso, a bolsa oscilou em um intervalo reduzido e fechou com pequena valorização, puxada principalmente pela alta das bolsas em Wall Street. O Índice Bovespa encerrou os negócios em alta de 0,21%, com 38.246 pontos. Operou entre a máxima de 38.633 pontos (+1,22%) e a mínima de 38.056 pontos (-0,29%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular baixa de 0,35% em fevereiro e alta de 14,32% em 2006. O movimento financeiro ficou em R$ 2,464 bilhões. A bolsa paulista operou em alta durante quase todo o dia. Acompanhou o bom desempenho dos mercados em Wall Street e ainda refletiu as boas perspectivas para a economia brasileira, que também foram embutidas em mais uma rodada de queda das projeções dos juros futuros nos contratos do mercado de DI na BM&F. A uma hora do encerramento do pregão, a bolsa perdeu força e passou a operar no negativo. O mercado realizava lucros e ainda adotava uma postura cautelosa em relação ao feriadão do carnaval."Quem vai querer passar quatro dias comprando?", comentou um operador. Nos últimos 10 minutos, no entanto, a bolsa voltou a subir e fechou o pregão em alta, assim como também as bolsas em Wall Street. Os destaques da bolsa nesta quarta-feira foram as ações da Petrobras e do Bradesco. Os papéis da estatal caíram seguindo a queda dos preços do petróleo no mercado internacional. Petrobras ON (-1,69%) foi a sétima maior queda do índice. Petrobras PN (-1,16%) foi a oitava. Já Bradesco PN (-2,66%) foi a segunda maior baixa do Ibovespa. Os papéis do banco caíram porque os analistas esperavam um resultado melhor da instituição em 2005. Em Nova York, as bolsas fecharam em alta puxadas principalmente pelo resultado do CPI (índice de preços ao consumidor) em janeiro. O índice ficou em 0,7%, um pouco acima das expectativas de 0,5%. Mas o núcleo veio em 0,2%, em linha com as estimativas. A combinação de resultados acabou agradando os analistas. O Dow Jones fechou com valorização de 0,62%, o Nasdaq subiu 0,89% e o S&P 500 avançou 0,75%. O risco Brasil ficou estável, em 230 pontos base. Entre os papéis que compõem o Ibovespa, as maiores altas foram Eletrobras ON (+3,77%), Cemig PN (+3,72%) e Telemar PNA (+3,67%). As maiores baixas foram Transmissão Paulista PN (-2,89%), Bradesco PN (-2,66%) e VCP PN (-2,24%).