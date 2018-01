Justiça concede liminar a cotistas da Global Invest A Justiça concedeu ontem à tarde liminar em ação cautelar movida por investidores que sofreram perdas no fundo San Marino, sob gestão da Global Invest Asset Management. O juiz da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro deu prazo de 72 horas para que a empresa e a Mellon Serviços Financeiros, administradora da carteira, apresentem todos os documentos e informações sobre as aplicações nos últimos meses, e estipulou multa de R$ 10 mil por dia de atraso. Nenhum representante da Global Invest foi encontrado para comentar o assunto. Os fundos da instituição sofreram forte desvalorização desde o início do período de turbulência dos mercados, em maio de 2006. Em um único dia, as cotas registraram prejuízos superiores a 30%. O patrimônio líquido do San Marino, que era de R$ 20 milhões há seis meses, atualmente está em cerca de R$ 300 mil. Segundo o advogado Marcello Klug, sócio do escritório Albino Advogados Associados, o objetivo da ação é apurar as responsabilidades pelas perdas. "Esperamos, com as informações reveladas, ter argumentos suficientes para mover outra ação e solicitar indenização", afirmou. De acordo com o advogado, que representa cotistas que possuíam 15% do patrimônio do fundo antes das desvalorizações, uma das suspeitas é que os gestores tenham feito operações de alavancagem acima do limite permitido pelo regulamento e pela política de investimento da carteira, que era de até quatro vezes. Klug ressalta o caráter inédito da decisão judicial, que pode se tornar um precedente para outros casos. Em setembro, a Global Invest foi proibida pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) de usar o selo do código auto-regulação de fundos da entidade, por um período de 90 dias. A decisão teve como base o artigo sexto do regulamento, que estabelece, entre outros pontos, que os administradores devem "evitar práticas que possam vir a prejudicar a indústria de fundos de investimento e seus participantes". A Mellon deve divulgar uma nota sobre o assunto ainda hoje, de acordo com informações da assessoria de imprensa da instituição.