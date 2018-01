Justiça condena dirigentes do extinto Excel-Econômico Três dirigentes do extinto banco Excel-Econômico foram condenados pela 17ª Vara Especializada Criminal de Salvador. O processo, iniciado há 7 anos pelo Ministério Público (MP) Federal da Bahia, envolvia 8 dirigentes. A sentença da Justiça baiana só foi divulgada ontem, após o MP entrar com recurso por causa do que considerou "abrandamento" das penas. O ex-presidente do grupo Ezequiel Edmond Nasser foi condenado a três anos e três meses de reclusão e 40 dias-multa de três salários mínimos cada, com valor do mínimo vigente à época dos fatos; Gilberto de Almeida Nobre (ex-vice-presidente e ex-diretor da agência Excel nas Bahamas) e Darcy Gomes do Nascimento (ex-diretora de Controladoria) foram condenados a dois anos e seis meses e a dois anos e oito meses de reclusão, respectivamente, além do pagamento de multa. Contudo, a Justiça substituiu a prisão por penas restritivas de direito - "prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas" e a "prestação pecuniária" de R$ 250 mil para Nasser e de R$ 10 mil para cada um dos outros dois ex-dirigentes. Como o MP achou que o juiz abrandou as sanções, ingressou com recurso contra a substituição das penas. Nasser adquiriu a marca do Banco Econômico após a intervenção do Banco Central (BC) na instituição, decretada em 1995, ficando com a rede de agências do antigo banco baiano. Entre 1997 e 1998, segundo os procuradores, a direção do Excel teria dilapidado o patrimônio líquido do banco, causando prejuízo de US$ 124 milhões, e a alienação do controle acionário para outro banco, o Bilbao Vizcaya, pela quantia simbólica de R$ 1. Entre as irregularidades constatadas estão empréstimos sem qualquer garantia. A maior operação fraudulenta foi realizada em favor da empresa IBC Meco Global que levantou, em 1997, US$ 24 milhões da agência do Excel nas Bahamas. Os ex-dirigentes do Excel-Econômico também respondem a denúncia por gestão fraudulenta e manipulação de balancetes. A ação corre no Tribunal Regional Federal da 1ª Região da Bahia. Os outros cinco acusados, além dos três condenados, são: Jacques Nasser, Rahmo Nasser Shayo, Alain Bigio, João Francisco Negrão Trad e Zanon Vladimir dos Santos Flores. Defesa Em São Paulo, o advogado de Ezequiel Nasser, Luiz Pacheco, disse que seu cliente "nega peremptoriamente" todas as acusações feitas pelo Ministério Público Federal da Bahia. "Nós vamos recorrer da sentença e acreditamos numa virada do caso", informou, esclarecendo que a segunda ação que corre no Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília, na verdade é um recurso do MPF contra uma sentença que favoreceu Nasser. "Nós obtivemos a absolvição na primeira instância e o MP recorreu."