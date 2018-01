Justiça de SC decide que Ellus terá de retirar outdoors No final de setembro, o Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) abriu um processo para julgar, a pedido de consumidores, a campanha em outdoors e revistas da fabricante de roupas Ellus em que dois modelos aparecem nus ou seminus, por considerá-la de forte apelo sexual. Mas, antes mesmo que a instituição se manifestasse, a Justiça de Santa Catarina atendeu esta semana ao pedido feito pelo Ministério Público do Estado de retirada da campanha do ar. A decisão, por se tratar de interesse coletivo, é extensiva a todo o País. Até o final da tarde de ontem, a Ellus dizia não ter sido notificada da decisão. Por isso, não antecipou se acatará a medida ou entrará com recurso. Entretanto, em resposta enviada no último dia 10 ao jornal O Estado de S.Paulo, por conta de carta de um leitor insatisfeito com a propaganda, a Ellus não parecia disposta a ceder. O leitor Flávio Ignacio escreveu que seu desagrado não se tratava de puritanismo, mas ele acreditava que existia limite entre o belo e o vulgar, entre o sensual e o pornográfico, entre a insinuação e a leviandade. Em sua resposta, a empresa se defendeu sob o argumento de que se trata de arte e que a "maldade" está na cabeça do leitor: "A Ellus é uma marca que destaca a beleza e a atitude da mulher e do homem que a vestem. Uma coleção é composta por 50% de roupa e 50% de emoção. A foto em questão foi idealizada nesse contexto. (...) Na foto são mostrados apenas os contornos da modelo, que está de perfil, não estando aparente qualquer parte íntima de seu corpo."