Justiça determina mudança na cédula de votação na AGE da Telemar A Justiça do Rio de Janeiro determinou uma mudança na cédula de votação da assembléia geral extraordinária (AGE) da Telemar marcada para sexta-feira, que irá deliberar sobre a reestruturação acionária da companhia. Com a mudança, a cédula passa a informar, além do número de ações preferenciais, a quantidade de papéis ordinários que cada acionista detém. A alteração foi decidida pela desembargadora Valéria Maron, da 1a.Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a pedido do Fundo Pólo Norte, que tem participação minoritária no grupo Telemar. A Justiça mandou ainda que a companhia não cesse ou interrompa o credenciamento até contabilizar todos os votos e que mantenha em seu poder todas as cédulas e o mapa da votação. O advogado da Pólo, Ivan Nunes Ferreira, explicou que tais medidas garantem maior transparência à votação e respaldam futuras decisões do Judiciário. Ferreira avaliou que o plano de reestruturação dará maior valor relativo às ações ordinárias em relação às preferenciais. ?Isso, na prática, representa um verdadeiro confisco de parte do patrimônio dos acionistas minoritários, pois cada ação ordinária passará a valer três preferenciais?, explica.