Justiça do AM permite que Gol reduza comissão de agentes O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas concedeu parecer positivo para a Gol na última semana. Dessa forma, manteve a decisão da empresa de reduzir a comissão paga aos agentes de viagem de 10% para de 7% e 6% sobre a venda de bilhetes aéreos para viagens domésticas e internacionais, respectivamente, naquele Estado. Essa é a segunda vitória obtida pela companhia aérea na Justiça. A redução das comissões foi anunciada pela Gol em dezembro e implementada em 1º de janeiro. Desde então, a companhia vem sofrendo boicote dos agentes de viagem. O segmento chegou até a fazer um dia de protesto contra a Gol, paralisando a venda de passagens, com o intuito de pressionar pela revisão da medida. Sem resposta da empresa, várias regionais partiram para a Justiça. A primeira sentença positiva em nome da empresa foi dada pela Justiça do Maranhão. A mudança nos pagamentos de comissão faz parte da política de redução de custos da Gol, que tem como meta obter neste ano uma retração de gastos com a remuneração paga aos agentes de viagens de entre R$ 95 milhões a R$ 105 milhões. O objetivo da empresa é diminuir o custo operacional em 7% por assento-quilômetro durante 2007.