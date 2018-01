Justiça homologa plano de recuperação judicial da Eucatex A juíza Renata Cristina Rosa da Costa Silva, da 3ª Vara de Salto, homologou, na segunda-feira, o plano de recuperação judicial da empresa Eucatex S/A Indústria e Comércio. A proposta já havia sido aprovada pela assembléia geral de credores e é um misto da proposta inicial apresentada pela empresa e contrapropostas dos credores. O administrador judicial nomeado é Jorge Toshihiko Uwada, indicado por outro magistrado que atestou sua idoneidade e desempenho em atividades da mesma amplitude. A Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), outra credora da Eucatex, apresentou impugnação ao plano, que foi negada pela juíza com o argumento de que a empresa não apresentou contraproposta à forma e às condições de pagamento de seu crédito constante no plano original. A Petros também alegava que o plano prevê um tratamento desigual aos credores. A juíza explica na decisão que a Lei de Recuperação Judicial e Falência "não exige que os credores obtenham a satisfação de seu crédito de modo uniforme". Após a solução de algumas pendências no processo, a juíza determinou que seja feito levantamento do saldo credor da Eucatex, que deverá fazer o pagamento direto aos credores, com correção monetária e juros de mora.