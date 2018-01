Justiça libera votos para todos os preferencialistas da Telemar A Telemar informa que a Justiça reconsiderou sua decisão e liberou todos os preferencialistas a votar em assembléia da companhia que examinará sua reestruturação societária. A decisão, que levou à suspensão da terceira convocação da assembléia, acompanha manifestação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que, no dia 30, encaminhou à Justiça do Rio sua avaliação de que todos os detentores de PNs poderiam votar na AGE, inclusive os acionistas que têm em carteira papéis ordinários e fazem parte do bloco de controle da companhia - ou seja, Previ e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).