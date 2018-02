Kimberly-Clark transfere fábrica da Bahia para São Paulo A direção da multinacional americana Kimberly-Clark anunciou hoje a transferência da fábrica de papel higiênico Bacraft, de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo baiano, para Mogi das Cruzes, no interior paulista. O objetivo da empresa é ampliar a produção em São Paulo, onde, segundo a avaliação dos dirigentes, há mais demanda pelo produto, enquanto a fábrica baiana vinha registrando ociosidade de até 50%, de acordo com dados acumulados desde 2002. Segundo o diretor de Assuntos Corporativos, Marco Iszlaji, o plano consiste ainda em modernizar a indústria paulista com a construção de um novo centro de distribuição para a marca Comfortex, já consolidada no mercado. Apesar de ter se tornado uma marca popular, as dificuldades de logística e de operação em Santo Amaro tornaram o produto pouco competitivo, daí a idéia de transferir o maquinário para o interior de São Paulo, onde já funciona uma unidade da Bacraft. Para amenizar o impacto social da demissão de cerca de 150 funcionários, além da perda de dezenas de postos de trabalho indiretos, a direção da empresa divulgou alguns benefícios. Na negociação com a direção do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Papel na Bahia ficou certo também que a Bacraft vai procurar meios de requalificar o pessoal demitido como forma de tentar reinserir a mão-de-obra no mercado de produtos e serviços. Também serão transferidos para outras empresas do grupo parte dos empregados que não conseguirem colocação em fábricas baianas. A meta da multinacional é ampliar o crescimento anual no Brasil, que chega a 12%, com faturamento de R$ 1,5 bilhão em 2005. Criada há 134 anos, a Kimberly-Clark formou uma parceria com a Kenko, fabricante de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos, ao chegar ao Brasil há 11 anos. Depois, passou a produzir papel higiênico, com destaque para a marca Comfortex. Além da Comfortex, a empresa produz outras marcas, como a Scott e o Neve. Outros produtos são as fraldas descartáveis Turma da Mônica e lenços de papel Kleenex.