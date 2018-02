Klabin pagará dividendo de R$ 123,91 por mil ações ON A Klabin anunciou ao mercado que pagará dividendos intermediários de R$ 123,91 por lote de mil ações ordinárias (ON) e de R$ 136,30 por mil ações preferenciais (PN) a partir de 25 de setembro deste ano. Segundo o comunicado, os valores foram decididos em reunião do conselho de administração em 1 de setembro. O cálculo dos proventos terá como data base a posição dos acionistas em 13 de setembro. A partir do dia 14, as negociações passam a ser realizadas ex-dividendos. A companhia informa que não há incidência de Imposto de Renda.