Lan empresta US$ 17,1 mi e pode virar minoritária na Varig A companhia aérea chilena Lan informou, em comunicado enviado à comissão de valores mobiliários do Chile, acordo para empréstimo de US$ 17,1 milhões para a Varig em troca de opção por ações. "Embora o montante do investimento não tenha um efeito significativo para a companhia, com a conversão das opções a Lan poderia se tornar um acionista minoritário na nova Varig", observa a empresa em documento. Pelas leis que regem o mercado de ações chileno, participação de até 10% é considerada minoritária. Há muito tempo o grupo chileno tem planejado estabelecer uma subsidiária no maior país da América do Sul e possui tradição de entrar nos mercados internacionais por intermédio de empresas locais quebradas. As ações da Lan dispararam com a notícia e, às 14h10 (de Brasília), registravam avanço de 4,51% na Bolsa de Santiago. Em julho, a VarigLog - que pertence a um grupo de investidores que inclui o fundo de investimentos norte-americano Matlin Patterson - comprou os ativos operacionais da Varig por US$ 24 milhões e reduziu consideravelmente o número de vôos que a companhia oferecia. As informações são da Dow Jones.