Lehman Brothers vai reabrir filial no Brasil O banco de investimentos Lehman Brothers, o quarto maior dos Estados Unidos, vai reabrir sua filial no Brasil para aproveitar os recentes avanços do mercado de capitais. O escritório terá como foco inicial a colocação de papéis de renda fixa. Mas a instituição também vai apresentar um pedido para obter uma licença bancária completa. O Lehman fechou sua sucursal anterior em 2003.