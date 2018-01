Leilão de 'energia velha' comercializa R$ 1,49 bilhão A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) realizou nesta manhã o quinto leilão de "energia velha" (produzida pelas hidrelétricas estatais cujos investimentos já foram amortizados). O preço médio de venda da licitação fechou em R$ 104,74 por megawatt/hora (MWh), em linha com a expectativa de analistas do setor. A licitação comercializou 14,3 milhões de MWh, ou 204 MW médios, e movimentou R$ 1,49 bilhão. A distribuidora paranaense Copel foi a maior compradora, adquirindo 11,1 milhões de MWh. A Chesf foi a maior vendedora, comercializando 130 MW médios ao preço de R$ 105 por MWh. O leilão negociou contratos de oito anos, com início de suprimento em 2007. A disputa durou 23 minutos.