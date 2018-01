Leilão foi bem-sucedido e teve resultados excepcionais, diz Aneel O diretor geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Jerson Kelman, considerou hoje que o leilão de linhas de transmissões realizado hoje foi "muito bem-sucedido e teve resultados absolutamente excepcionais". Em entrevista coletiva, o diretor geral informou que o deságio médio do leilão foi de 51,13%, sendo que o segundo lote, localizado na região de Ribeirão Preto (SP), bateu o recorde (58,22%) entre todos os 12 leilões deste tipo já realizado pela Aneel. "Esse resultado nos alegra e nos mostra que a sistemática é bem-sucedida no sentido de que o consumidor tem assegurado um menor custo de energia no futuro", disse. Segundo Kelman, a receita total prevista entre as linhas licitadas era inicialmente de R$ 203 milhões e caiu para R$ 99 milhões.