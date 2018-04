Leilão pode limitar recuo dos juros na BM&F hoje O mercado de juros iniciou os negócios no pregão eletrônico da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) sem muita convicção a respeito do rumo que pretende seguir. O cenário doméstico continua favorável e alimentando o apetite dos investidores. Mas, observam operadores, a proximidade do feriado aqui na sexta-feira deve garantir alguma cautela. Além disso, hoje é dia de leilão de títulos públicos prefixados, o que ajuda a limitar a queda das taxas, ainda que o volume da oferta do Tesouro Nacional não seja dos maiores. Profissionais ainda estão analisando os números da produção industrial de fevereiro, divulgados esta manhã pelo IBGE. O resultado mostrou crescimento de 0,3% em relação a janeiro. Na comparação com fevereiro de 2006, a indústria cresceu 3%. O mercado de juros não reagiu até o momento aos números, já que, em uma primeira leitura, eles abalam a convicção de que o cenário é favorável à continuidade do atual ritmo de corte de juros. Às 10h22, o contrato futuro de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2009 projetava taxa de 11,58% ao ano na BM&F, no mesmo nível do fechamento da sessão ontem à tarde. O DI de janeiro de 2010 projetava 11,48% ao ano esta manhã, ante 11,49% de ontem.