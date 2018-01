Levy: Brasil está perto de mudanças muito significativas O secretário do Tesouro, Joaquim Levy, mostrou satisfação ao anunciar a decisão de recompra antecipada dos bradies e previu conseqüências positivas dessa decisão. "Estamos perto de mudanças muito significativas, da própria maneira como os mercados estão nos vendo e da avaliação que os especialistas fazem do Brasil, que hoje está em uma categoria diferente de há dois anos", afirmou ao dizer que desembarcou na manhã de hoje de viagem aos EUA, onde teve contatos com investidores e agências de classificação de risco. O secretário prevê que a decisão terá efeitos indiretos também na atração de investimentos para o Brasil. Além de uma série de indicadores positivos, a recompra de bradies é um marco na história da dívida externa brasileira. "Estamos virando os anos 80. Estamos virando esta página", disse, ao informar que a dívida externa bruta pública deve cair para US$ 80 bilhões e a dívida líquida para US$ 30 bilhões em abril, quando do fechamento da operação anunciada hoje. Para o secretário, algumas pessoas no exterior ainda não enxergam esta mudança, mas, de acordo com ele, o fato é que a economia brasileira tem hoje indicadores mais próximos aos do México e da África do Sul do que de países que ainda enfrentam desafios relacionados a cumprimento de compromissos ou a surtos de inflação. Apesar deste otimismo, Levy evitou comentar o impacto da decisão sobre as agências de classificação de risco. Disse apenas: "Isso não prejudicará a predisposição positiva que têm em relação ao Brasil". Para demonstrar este novo momento brasileiro, o secretário disse que a relação entre a dívida externa bruta e o PIB caiu de 35% em 2004 para 27% hoje. A correlação entre dívida externa líquida e PIB está abaixo de 20%. Levy disse que a relação entre dívida externa bruta e PIB na Turquia é de 49%. Em contrapartida, a relação entre dívida externa líquida e PIB no México está entre 12% a 14%. "Demora um certo tempo para as pessoas se darem conta disso", afirmou. Em seguida, o secretário fez uma comparação da relação entre exportações e dívida líquida para mostrar o avanço brasileiro. Em 2002, as exportações eram de US$ 60 bilhões e a dívida externa líquida, US$ 70 bilhões. Atualmente, as exportações somam US$ 120 bilhões, e a dívida externa líquida é de US$ 30 bilhões. Em relação ao encontro com os investidores nos Estados Unidos, Levy disse apenas que a conversa foi bastante positiva durante o concorrido café da manhã em Nova York. "O sentimento foi de que isso (a isenção tributária para investidores externos) permite atrair uma nova classe de investidores", afirmou.