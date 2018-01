Levy: Brasil estuda vender bônus em reais para 2014 O banco de investimentos Merrill Lynch destaca em seu relatório diário sobre mercados emergentes a informação de que o Brasil está estudando a venda de bônus em reais com vencimento em 2014, dada ontem em Nova York pelo secretário do Tesouro, Joaquim Levy. "O Brasil está estudando vender bônus denominados em moeda local com vencimento em 2014 para atender à crescente demanda do investidor", disse Levy em entrevista à imprensa em Nova York. "O governo não vai reabrir a venda dos bônus em reais com vencimento em 2016", acrescentou o secretário, de acordo com o Merrill Lynch.