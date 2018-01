Levy diz que dívida externa não é mais preocupação O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, observou que, pela primeira vez em 25 anos, a dívida externa não é uma preocupação no Brasil. No seminário Séries sobre eleição presidencial no Brasil: Uma visão de mercado, promovido pela Câmara Brasil-EUA, em Nova York, Levy citou o crescimento robusto das exportações e da melhora das contas externas. O secretário disse que o cenário atual de maiores níveis de poupança, lucros, crédito e emprego está sendo refletido no mercado de capitais. Apesar de reconhecer que ainda há trabalho a ser feito para aumentar a criação de empregos, o número de postos de trabalho no Brasil está crescendo. Levy acrescentou que os recursos do mercado de capitais estão fluindo para o setor de infra-estrutura e que a Bovespa está em um de seus períodos mais ativos.