Libra esterlina atinge US$ 2,00 pela 1ª vez desde 1992 A libra esterlina era negociada acima de US$ 2,00 hoje, pela primeira vez desde 1992, depois que a divulgação do índice de preços ao consumidor de março deu o ímpeto final para a moeda romper essa importante marca no mercado cambial. Por volta das 7h30, a libra era negociada a US$ 2,00265, com alta de 0,64% ante a cotação da virada do dia. O índice de preços ao consumidor do Reino Unido registrou uma alta de 3,1% no ano, superando por uma margem ampla a meta de 2% fixada pelo Banco da Inglaterra por ocasião da divulgação da carta aberta do presidente da instituição, Mervyn King, ao chanceler de Exchequer - ou ministro do Tesouro - Gordon Brown, para explicar o que deu errado. As informações são da Dow Jones.