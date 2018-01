Licitação de satélites brasileiros recebe 3 propostas As empresas Hispamar Satélites, Star One e Loral SkyNet do Brasil apresentaram hoje propostas financeiras para participar da licitação de três licenças de exploração de satélites brasileiros. As propostas foram entregues à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), e a primeira etapa do leilão está prevista para a próxima sexta-feira (24). As três empresas são as únicas que operam satélites brasileiros, prestando serviços transportes de sinais de telecomunicações, como telefonia, televisão e internet. A Star One tem cinco posições na banda C e duas posições na banda Ku e já opera quatro satélites. A Hispamar tem uma posição e opera, há um ano, o satélite Amazonas nas bandas C e Ku. A Loral tem uma posição e opera desde 2003 o satélite Estrela do Sul-1 na banda Ku. O representante da Loral, Umberto Celli Júnior, disse hoje, na Anatel, que a perspectiva maior de crescimento do mercado brasileiro de satélites está na banda larga. A advogada da Hispamar, Ana Paula Barcelos de Sá, que também participa da sessão de recebimento de propostas, na Anatel, disse no final da manhã que o interesse da empresa é o de expandir os negócios no Brasil. A Hispamar atende os mercados de telefonia, vídeo corporativo, televisão e internet banda larga. Cada empresa pode concorrer a até duas licenças. A Anatel fixou em R$ 1,57 milhão o preço mínimo de cada licença. O direito de exploração é por 15 anos prorrogáveis por uma vez.