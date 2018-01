Líderes da GM e Toyota discutem "interesse mútuo" A General Motors confirmou que seu executivo-chefe, Rick Wagoner, encontrou-se hoje, no Japão, com líderes da Toyota para "discutir áreas de interesse mútuo". Wagoner, que está em viagem ampla pela Ásia, encontrou-se com vários líderes de montadoras japonesas com as quais a GM tem parcerias. Os encontros foram "de rotina e marcados bem antes da realização da viagem", afirmou o porta-voz Brian Akre. Wagoner também reuniu-se com líderes da Suzuki e da Isuzu Motors. No início de 2006, a GM vendeu a maior parte de suas participações acionárias nestas duas companhias, após parcerias de longa data, mas continuou envolvida em joint ventures tanto com a Suzuki quanto com a Isuzu. A GM também tem joint venture com a Toyota. Akre não respondeu se Wagoner encontrou-se especificamente com o presidente da Toyota, Katsuaki Watanabe, embora fosse muito esperado que os dois se reunissem. Também aguardava-se que ambos confirmassem a continuidade de vários acordos de parceria. "Por uma questão de política, e porque o encontro foi particular, não comentamos publicamente o que foi discutido", declarou Akre. Ontem, a Toyota disse que compraria 5,9% de participação na Isuzu como parte de um novo esforço conjunto para o desenvolvimento de motores e de tecnologia. As informações são da Dow Jones.