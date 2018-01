Liquidez cai em janeiro, mas pode crescer Após quatro meses consecutivos de alta, as vendas de imóveis residenciais usados na cidade de São Paulo caíram 7,4% em janeiro, na comparação com o mês anterior, segundo pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP) junto a 364 imobiliárias. Conforme o levantamento, o índice de vendas no primeiro mês do ano alcançou 0,4863, equivalente à comercialização de 177 unidades usadas, ante índice de 0,5251 em dezembro. Em nota, o presidente da entidade, José Augusto Viana Neto, atribuiu a queda às férias de final de ano e informa que o ritmo menor de vendas já era esperado. "As condições para uma melhoria muito rápida com plena retomada das vendas existem e com certeza vão produzir efeitos rapidamente", acrescenta. Conforme Viana Neto, além do volume superior previsto para o financiamento habitacional neste ano - são cerca de R$ 18,7 bilhões -, as novas regras para o financiamento com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, válidas a partir de 1º de março para as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro e Distrito Federal, terão grande impacto nas vendas. A medida que eleva os limites nessas linhas, segundo o presidente do Creci-SP, vai beneficiar diretamente a faixa mais necessitada de apoio financeiro, que ganha entre 1 e 3 salários mínimos e responde por mais de 70% do déficit habitacional estimado em 7 milhões de unidades. Além disso, os bancos estão prometendo ampliar a oferta de crédito neste ano, embora as vendas à vista ainda predominem no mercado de usados. Ontem, o Banco Itaú anunciou que vai destinar R$ 1 bilhão para as operações de crédito imobiliário ao longo do ano. Itaú Os recursos do Itaú incluem as aplicações em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs). Segundo o presidente da instituição, Roberto Setubal, as taxas prefixadas para esse tipo de financiamento são uma tendência e devem impulsionar o mercado. No final de 2005, o Itaú tinha carteira de R$ 1,9 bilhão em financiamentos imobiliários, sendo R$ 1,45 bilhão para pessoa física. Esses valores não incluem as aplicações em CRIs, que não foram divulgadas pelo banco. Em relação a dezembro de 2004, a carteira imobiliária para pessoa física cresceu 12,40%. O presidente do Itaú acredita que o crédito imobiliário deverá ser um importante negócio para os bancos brasileiros nos próximos anos. "Essas operações serão um grande propulsor das carteiras dos bancos." O Itaú começou em 2005 a oferecer taxas prefixadas no financiamento imobiliário. Atualmente, o juro gora em torno de 18% ao ano, em contratos com prazos de até 15 anos. Locação O mercado de locação, em contrapartida, registrou desempenho melhor em janeiro. Segundo a pesquisa, o número de imóveis alugados aumentou 1,65% em janeiro, com índice de locação de 2,3736 (ante de 2,3352 em dezembro). O Creci-SP informa que as 364 imobiliárias consultadas alugaram 864 casas e apartamentos no período. A devolução de chaves caiu 4,94% em janeiro, na comparação com dezembro, e o índice de inadimplência cresceu 2,21%, equivalente a 5,43% dos contratos em janeiro.