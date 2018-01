Lisboa sobe 0,20% com ações de capitalização menor Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 17,48 pontos (0,20%), para 8.791,93 pontos, sustentado principalmente pelo interesse de compra nas ações de menor capitalização. Entre as blue chips, as ações da Energias de Portugal, Portugal Telecom e Banco Comercial Português fecharam todas estáveis. As ações do Banco BPI, que divulgaria o balanço de 2005 após o fechamento de mercado, subiram 0,24%. As ações da Brisa fecharam em ala de 1,25%.