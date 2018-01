Lisboa sobe 0,49% com demanda por blue chips A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em alta de 46.46 pontos (0,49%), para 9.563,25 pontos, com os investidores comprando ações blue chips antes do final de semana prolongado. As ações da Energias de Portugal subiram 0,68%, as da Portugal Telecom avançaram 0,31% e as do Banco Comercial Português fecharam em alta 0,39%. As ações da Sonae caíram 0,75%, devolvendo parte dos fortes ganhos recentes, que foram gerados pelas expectativas de que a companhia será bem sucedida em sua oferta pela PT. Terça-feira será feriado nacional em Portugal, embora o mercado de ações vá funcionar normalmente, espera-se uma fraca atividade para segunda e terça-feira. Na semana, o índice acumulou ganho de 1,57%.