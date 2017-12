Livro Bege, do banco central dos EUA, deve definir negócios São Paulo, 26 de abril - O assunto de hoje no mercado financeiro é a divulgação do Livro Bege, nos Estados Unidos. O documento, elaborado pelo banco central do país (Federal Reserve), é uma síntese das condições da economia norte-americana que serve de base para as decisões do Comitê de Mercado Aberto (Fomc). EUA/Livro Bege - O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) divulga, às 15 horas, o Livro Bege. IBGE/IPCA-15 - O IBGE divulga, a partir das 9h30, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) de abril. Em março, o índice teve alta de 0,37%. Fipe/IPC - A Fipe divulga, a partir das 7 horas, a inflação da terceira prévia de abril na cidade de São Paulo. Na parcial anterior, o Índice de Preços ao Consumidor apresentou deflação de 0,06%. FGV/Consumidor - A FGV divulga, às 8 horas, a Sondagem de Expectativas do Consumidor de abril. A pesquisa é quadrimensal. Em janeiro, o índice caiu 1%. CNI/Indústria - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga a sondagem da indústria brasileira referente ao primeiro trimestre deste ano. - Às 11h30 (de Brasília), o American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 21 de abril. EUA/Imóveis - Às 11 horas (de Brasília), o Departamento do Comércio divulga os dados de vendas de imóveis residenciais novos em março. Ontem, a venda de imóveis usados subiu 0,3%, ante expectativa de queda de 3%, e puxou as taxas dos títulos do Tesouro dos EUA no mercado secundário. EUA/Comércio - O Departamento do Comércio dos EUA divulga o indicador de encomendas de bens duráveis de março às 9h30 (de Brasília). A expectativa apurada pela agência Dow Jones é de alta de 1,6%. Em fevereiro, o índice subiu 2,7%. Europa/Indústria - Às 6h (de Brasília), a União Européia divulga os dados da produção industrial e as encomendas à indústria da zona do euro em março. Balanço/Brasil - A Natura divulga seus dados financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2006. Balanço/EUA - As empresas norte-americanas Amerada Hess, Anheuser-Busch Cos., Boeing, Cirrus Logic, Colgate-Palmolive, ConocoPhillips, Moody's, PepsiCo e Sprint Nextel divulgam seus resultados financeiros do primeiro trimestre deste ano. Balanço/Europa - As empresas européias ABN Amro (Holanda), Infineon Technologies, Linde, Schering (Alemanha), Amvescap, BHP Billiton, EMI (Reino Unido), Scania (Suécia), Roche (Suíça), Banco Sabadell (Espanha), Accor e L´Air Liquide (França) divulgam seus balanços financeiros referentes ao primeiro trimestre do ano. EUA/Títulos - O Tesouro dos EUA leiloa US$ 22 bilhões em títulos de 2 anos. O resultado do leilão deverá ser anunciado às 14 horas (de Brasília).