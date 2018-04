Livro bege e Fed podem indicar quadro econômico dos EUA São Paulo, 25 de abril - O dado de refinanciamento de imóveis nos Estados Unidos poderá indicar se as preocupações relacionadas ao setor ainda persistem. Ontem, por exemplo, as vendas de imóveis usados no país surpreenderam analistas e renovaram o medo com uma suposta crise no mercado imobiliário. A atenção dos investidores deverá se concentrar na fala do presidente do Fed e na divulgação da do livro bege, um resumo sobre as condições atuais da economia norte-americana. Este sumário servirá de base para as decisões de política monetária a serem tomadas na próxima reunião do Comitê de Mercado Aberto (FOMC), no dia 9 de maio, nos EUA. EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, discursa, às 11 horas, em Washington. EUA/Livro Bege - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 15 horas, o livro bege, sumário sobre as condições da economia norte-americana. EUA/Hipotecas - A Mortgage Bankers Association (MBA) divulga, às 8 horas, o índice de refinanciamento de hipotecas nos Estados Unidos na semana até 20 de abril. EUA/Bens Duráveis - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o indicador de encomendas de bens duráveis de março. EUA/Imóveis - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, os dados de vendas de imóveis residenciais novos em março. EUA/Petróleo - O Departamento de Energia (DoE) e o American Petroleum Institute (API, do setor privado) divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o último dia 20. EUA/Balanços - As empresas Anheuser-Busch, Apple, Black & Decker, Boeing, Colgate-Palmolive, ConocoPhilips, Corning, Freeport-McMoRan Copper & Gold, Moody's, PepsiCo, PMC-Sierra, Qualcomm, Raytheon, Sprint Nextel e United Airlines divulgam balanços nos Estados Unidos. Balanços/Brasil - Brasil Telecom, Friboi (JBS), Vivax e Natura divulgam balanços no Brasil. IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da terceira quadrissemana de abril. Consumidor/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, sondagem do consumidor de abril. IPCA-15/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA - 15) de abril. Dívida Interna/BC - O Banco Central divulga, às 10h30, nota da Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) e de mercado aberto.