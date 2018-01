Livro Bege pode ajudar a acabar com incertezas em relação aos EUA São Paulo, 7 de março - A expectativa dos investidores, além do comportamento das bolsas asiáticas que seguem oscilando e provocando pânico nos mercados no mundo todo, é com a divulgação do Livro Bege. Trata-se de um resumo feito por autoridades regionais do banco central norte-americano, que pode apontar o desempenho econômico do país. Isso porque ainda persistem as incertezas em relação à China e aos Estados Unidos. No Brasil, apesar de a aposta consensual de analistas ser um corte de 0,25 ponto da taxa Selic, os últimos dados de inflação continuam apontando para uma possibilidade de redução maior dos juros. E essa queda maior da Selic pode ou não já ser demonstrada na decisão de hoje do Comitê de Política Monetária (Copom). Todos os eventos e dados estão no horário de Brasília. EUA/Livro Bege - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 16 horas, o Livro Bege. Relatório mensal sobre a economia norte-americana elaborado pelos 12 escritórios regionais do Fed. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o último dia 2. EUA/Fed/Chicago - O presidente do Fed de Chicago, Michael Moskow, fala, às 15 horas, em evento. Selic/Copom - O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) define a nova taxa básica de juros da economia, a Selic, atualmente em 13% ao ano. IGP-DI/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de fevereiro. Fluxo Cambia/BC - O Banco Central divulga o fluxo cambial de fevereiro. Balanço/Brasil - A Companhia Vale do Rio Doce e a Dasa divulgam balanços no Brasil.