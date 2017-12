Livro bege pode sinalizar de quanto será novo juro nos EUA São Paulo, 26 de julho - O livro bege, que o Fed divulga hoje, poderá sinalizar a conduta que a autoridade monetária vai adotar na reunião de 8 de agosto, quando vai definir a nova taxa de juros americana. Além desse dado, o mercado terá em mão indicadores como o índice de atividade e os balanços de grandes empresas que poderão apontar o ritmo da economia dos EUA. EUA/Livro Bege - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 15 horas, livro bege, sumário sobre as condições da economia norte-americana que servirá de base para as decisões de política monetária a serem tomadas na próxima reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc), em 8 de agosto. EUA/Fed/Chicago - O Federal Reserve Bank de Chicago divulga, às 11 horas, o índice de atividade industrial nacional de junho. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 21 de julho. EUA/Balanços - Nos Estados Unidos, as empresas Baidu.com, Black & Decker, Boeing, Kimberly-Clark e Symantec divulgam seus balanços do segundo trimestre de 2006. EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos leiloa US$ 22 bilhões em papéis de dois anos. O resultado deve sair às 14 horas. BC/CMN - O Conselho Monetário Nacional (CMN) se reúne ao meio-dia e poderá divulgar o conjunto de medidas cambiais proposto pelo governo. Além disso, há a expectativa quanto à definição do porcentual de receitas de exportadores que não precisarão ser internalizadas. BC/Política Fiscal - O Banco Central divulga, às 10h30, a Nota de Política Fiscal referente a junho. Em maio, o superávit primário acumulado foi de R$ 6,303 bilhões, praticamente igual ao verificado em igual mês de 2005. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da terceira quadrissemana de julho. Na quadrissemana anterior, o indicador teve variação de +0,02%. Brasil/Balanços - A Energias do Brasil e a Natura divulgam seus resultados referentes ao segundo trimestre do ano. Europa Balanços - As empresas Reuters, GlaxoSmithKline, Autonomy, Peugeot-Citroën, Air Liquide, Euro Disney, SGL Carbon, Merck Kga, Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria, Telefónica Móviles, Gas Natural e Cintra divulgam seus resultados do segundo trimestre na Europa.