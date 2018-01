Lloyds TSB vende operações no Paraguai para HSBC O Lloyds TSB Group formalizou acordo para vender seus negócios no Paraguai para o HSBC América Latina Holdings (HLAH), uma subsidiária do HSBC Holdings. O Lloyds informou que a venda depende ainda de aprovação das autoridades regulatórias. Os ativos brutos dos negócios que serão vendidos totalizavam cerca de 100 milhões de libras esterlinas (US$ 174,07 milhões), em 31 de dezembro de 2005, e o impacto nos resultados do Lloyds TSB Group não devem ser significativos. Em comunicado, o HSBC informou que a compra envolve todas as filiais do Lloyds TSB no Paraguai por um valor de US$ 15 milhões. O Lloyd's TSB está há 85 anos no Paraguai, onde opera seis unidades, atendendo 22 mil clientes. Os ativos totais do banco eram de US$ 180 milhões em 31 de dezembro, segundo o HSBC. Como parte da transação, o Lloyds TSB concordou em incorporar uma nova companhia, para a qual os ativos e obrigações das suas unidades serão transferidas. Posteriormente, a companhia será vendida para a HLAH. A conclusão da transação deve ocorrer no segundo trimestre do ano. "Estamos realizados por adquirir a prestigiosa operação bancária do Lloyds no Paraguai e damos boas vindas aos clientes do Lloyds no HSBC. Essa transação permite que o HSBC tenha presença em todo o Mercosul, uma associação econômica em crescimento, enquanto nos tornará capazes de atender melhor às necessidades de nossos clientes internacionais e regionais, particularmente nas áreas de crédito, negócios, pagamentos e títulos", disse o diretor gerente do HSBC para a América do Sul, Youssef Nasr.