Lojas Americanas: B2W poderá comprar outras empresas on line O diretor financeiro e de Relações com Investidores da Lojas Americanas, Roberto Martins, afirmou hoje que a nova companhia a ser criada a partir da união do braço de comércio eletrônico do grupo com o Submarino, a B2W, poderá comprar outras empresas do setor, tanto no Brasil quanto no Exterior. Ele ressaltou que a Lojas Americanas poderia até ter condições de iniciar as operações em outros países apenas com a operação da Americanas.com. "Mas com o Submarino, já começamos mais fortes e com gente suficiente para fazer esse plano", disse Martins. A entrada no mercado externo foi um dos motivos, além do fortalecimento da atuação nacionalmente, para a companhia buscar uma união na área. O acordo, anunciado ontem com o Submarino, foi discutido durante cerca de quatro meses. "Acho que o Submarino não era a única opção, mas foi uma das alternativas que nós analisamos", afirmou o executivo da Americanas. A expansão internacional, que tem como foco a América Latina, em países como México, Argentina, Chile, Colômbia e Peru, poderá chegar também, como informa Martins, na Índia, por exemplo. De acordo com o diretor de Relações com Investidores do Submarino, Martin Escobari, fatores como proximidade e idioma não serão prioritários para a definição dos destinos possíveis para a operação. Na avaliação do diretor da Lojas Americanas, os ganhos de sinergias estimados com a união em R$ 800 milhões poderão até ser maiores. Segundo ele, a Lojas Americanas avaliou inicialmente que a compra do canal vendas Shoptime pela companhia, feita em meados do ano passado, geraria sinergias de R$ 50 milhões. "Os ganhos chegaram a R$ 160 milhões agora", disse o executivo. Segundo Martins, o balanço da operação da B2W será apresentado como um item consolidado da operação da Lojas Americanas, que virá a ser sua controladora. A nova companhia, como empresa de capital aberto, também terá o seu balanço anunciado separadamente, destaca o diretor.