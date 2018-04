Lojas Americanas baterá recorde anual com abertura de 45 pontos A Lojas Americanas vai ultrapassar, neste ano, o recorde de abertura de lojas registrado em 2005. A rede abrirá 19 unidades em novembro. Somente no dia 30, 12 serão inauguradas. Com mais uma prevista para dezembro, a empresa alcançará 45 novos pontos-de-venda em 2006, acima dos 37 do ano passado, e passará a contar com 237 lojas. De acordo com a companhia, será investido o total de R$ 45 milhões nas 20 novas unidades. O aumento no número de lojas será de 23,4% em relação às 192 com que a rede iniciou este ano. As inaugurações previstas vão gerar um incremento de cerca de 20 mil metros quadrados na área de vendas, informou a Lojas Americanas. Serão instaladas lojas nos seguintes Estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco e Pará. Com os pontos-de-venda, a companhia vai criar 1.950 de empregos diretos e indiretos. Na próxima semana, no dia 3, a Lojas Americanas inaugura uma unidade em São José do Rio Preto (SP). No dia 9, será a vez da loja de Campinas (SP). Posteriormente, em 22 de novembro, a rede abrirá outros cinco pontos nas cidades de Juazeiro do Norte (CE), São Luís (duas unidades), Belém e Recife. Em dezembro, no dia 7, será aberta outra loja em São José do Rio Preto (SP). As 12 lojas previstas para entrar em funcionamento no dia 30 do próximo mês serão abertas nos seguintes locais: Rio de Janeiro, que contará com mais três pontos; Três Rios (RJ); Osasco, Ribeirão Preto, Taubaté e Limeira, no Estado de São Paulo; Divinópolis e Uberaba, em Minas Gerais; Goiânia; e Porto Alegre.