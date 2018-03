Lojas Americanas compra Blockbuster no Brasil A Lojas Americanas anunciou hoje a compra da BWU Comércio e Entretenimento S/A, que explora no Brasil a sub-franquia da marca Blockbuster, por R$ 186,2 milhões. Segundo o aviso, o valor será pago em 24 de maio deste ano, mas está sujeito a "ajustes usuais neste tipo de transação apurados no balanço de fechamento, a ser levantado na data base da transferência do negócio". Com o transação, a rede varejista agregará mais de 32.000 metros quadrados de área de vendas e cerca de 330.000 clientes ativos. A companhia disse ter firmado com a Blockbuster International, Inc. um contrato de licença da marca no País pelo prazo de 20 anos, "que permitirá a continuidade das atividades de locação e venda de DVDs e fitas VHS, e a utilização da marca BLOCKBUSTER® em certos produtos previamente autorizados pela licenciadora a serem comercializados nas Lojas". A empresa afirmou ainda que pretende ampliar a oferta de produtos e serviços nas lojas atuais da Blockbuster, utilizando preferencialmente o formato atual das unidades denominadas "Americanas Express". A operação, que será ainda submetida à aprovação dos acionistas da Americanas, dará direito de retirada para os investidores discordantes - com reembolso pelo valor patrimonial da ação.